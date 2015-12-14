سهم اتصالات يرتفع في السعودية بعد تقديم عرض الاستحواذ على فيفا

0815 جمت - ارتفع سهم اتصالات السعودية 0.76 في المئة إلى 66.5 ريالا بعد أن قالت الشركة إن هيئة أسواق المال وافقت على عرضها شراء باقي أسهم فيفا الكويتية.

وقالت شركة الاتصالات السعودية أكبر مشغل للاتصالات في المملكة إنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية لنشر عرض شراء كامل أسهم شركة الاتصالات الكويتية فيفا بسعر دينار للسهم الواحد وبما يعادل 12.37 ريال سعودي.

وصعد المؤشر الرئيسي 0.63 في المئة إلى 6807 نقطة.

كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك السعودي 0.39 في المئة والبتروكيماويات 0.26 في المئة.

وصعدت أسهم البنك الأهلي 0.5 في المئة ومصرف الراجحي 0.4 في المئة والسعودي الفرنسي 2.1 في المئة وبنك الاستثمار 3.7 في المئة.

كما صعدت أسهم سابك 0.88 في المئة وسبكيم 2.8 في المئة وزين 1.2 في المئة والمملكة 5.2 في المئة في مستهل التداولات.

وهبطت أسهم ساب 0.22 في المئة وسامبا 0.24 في المئة وبتروكيم 1.6 في المئة واللجين 1.3 في المئة.