مشتريات الأجانب تصعد ببورصة مصر

1235 جمت - دفعت مشتريات الأجانب بورصة مصر للارتفاع خلال معاملات اليوم الاثنين بعد يوم واحد من الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسهم بسبب تراجع الأسواق الخليجية وهبوط أسعار النفط العالمية.

وارتفع المؤشر المصري 0.2 بالمئة ليغلق عند 6408.12 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.02 بالمئة ليغلق عند 352.9 نقطة.

وبلغت قيم التداول 266.553 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 68 بالمئة من المعاملات والأفراد على 55 بالمئة.

وهبطت أسهم التجاري الدولي 0.5 بالمئة والقلعة 2.65 بالمئة وطلعت مصطفى 1.5 بالمئة وهيرميس 1.2 بالمئة.

وشارك في التراجع أسهم حديد عز 1.3 بالمئة وعامر 2.56 بالمئة وسوديك 2.7 بالمئة والمصرية للاتصالات 1.5 بالمئة.

وفي الرياض واصل المؤشر السعودي تراجعه خلال معاملات اليوم ليخسر 1.2 بالمئة 6686.3 نقطة بعد تهاوي أسعار النفط العالمية للجلسة السابعة على التوالي.

وهبطت أسهم سابك 1.2 بالمئة وبترورابغ 4.2 بالمئة وكيان 2.6 بالمئة وبتروكيم خمسة بالمئة وصافولا 4.25 بالمئة.