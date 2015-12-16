بورصة الكويت ترتفع صباحا

0628 جمت - ارتفعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في مستهل تعاملات الأربعاء بدعم من مكاسب عدد من الأسهم القيادية لكن وسط تداولات ضعيفة في غياب المحفزات الدافعة للصعود.

وصعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.24 بالمئة إلى 905.38 نقطة فيما زاد المؤشر السعري 0.07 بالمئة إلى 5620.4 نقطة.

وسجل سهم زين ذو الثقل أكبر المكاسب على المؤشر وارتفع 1.45 بالمئة تلاه سهم مباني الأقل وزنا والذي قفز 2.15 بالمئة.

في المقابل انخفض سهم بنك وربة واحدا بالمئة.

واستقر سهم بنك برقان دون تغيير. وقال ثالث أكبر بنك من حيث الأصول في الكويت إنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على إصدار سندات بقيمة لا تتجاوز 100 مليون دينار (331.1 مليون دولار).

ولم يجر التداول على أي من الأسهم القيادية الأخرى في السوق صباحا.