بورصة مصر تصعد صباحا وسط تداولات هزيلة

0914 جمت - ارتفعت مؤشرات بورصة مصر بشكل طفيف في بداية معاملات اليوم الأربعاء ولكن وسط تداولات هزيلة بعد ساعات من إصدار العاهل السعودي توجيهات بزيادة استثمارات المملكة في مصر والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.