بورصة الكويت تغلق منخفضة تحت وطأة خسائر البنوك
1036 جمت - أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأحد على تراجع تحت وطأة خسائر عدد من الأسهم القيادية بصدارة البنوك وسط تداولات هزيلة في ظل استمرار هبوط النفط وغياب المحفزات الدافعة للصعود.
وخسر المؤشر السعري للسوق 0.92 بالمئة إلى 5572 نقطة فيما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.02 بالمئة إلى 902.02 نقطة.
وقاد النزول سهما بيتك وبنك برقان بخسائر 1.8 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب.
كما تراجعت اسهم الأهلي 1.35 بالمئة وأجيليتي 1.04 بالمئة.
في المقابل ارتفعت اسهم أمريكانا 4.2 بالمئة وزين 1.5 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات اربعة بالمئة وفيفا 1.01 بالمئة.
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0912 جمت - دفعت المشتريات على سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي بورصة مصر للارتفاع صباحا ولكن وسط شح شديد في السيولة. يتبع