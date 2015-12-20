المؤشر السعودي يغلق منخفضا وسط ترقب ميزانية 2016
1254 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأحد على انخفاض تحت وطأة نزول معظم الأسهم القيادية في ظل استمرار نزول النفط وترقب المتعاملين الإعلان عن ميزانية 2016.
وانخفض المؤشر 1.6 بالمئة إلى 6931.1 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.02 مليار ريال.
ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها انخفض 117 سهما وارتفع 40 آخرين فيما استقرت تسعة أسهم دون تغيير.
وقاد النزول سهما الراجحي وسابك الثقيلان بخسائر 3.7 بالمئة و2.5 بالمئة على الترتيب.
كما انخفضت أسهم الأهلي التجاري والسعودي الفرنسي وكيان والإنماء وساب والعربي الوطني بنسب تراوحت بين 2.6 و7.01 بالمئة.
في المقابل ارتفعت اسهم السعودية للكهرباء 3.03 بالمئة والحكير 3.3 بالمئة والاسمنت السعودية 0.7 بالمئة وبتروكيم 3.2 بالمئة والمراعي 0.3 بالمئة.
------------------