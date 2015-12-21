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بورصة الكويت ترتفع صباحا

Mon Dec 21, 2015 6:55am GMT
 
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0926 جمت - ارتفعت بورصة الكويت صباح اليوم الاثنين بدعم من سهم بنك الكويت الوطني ليصعد المؤشر الرئيسي 0.09 بالمئة إلى 5576.8 نقطة في حين بلغت مكاسب مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.32 بالمئة ليصل إلى 904.9 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي إن التداولات مازالت ضعيفة متوقعا أن يشهد اليوم نوعا من التحفظ في التداولات سواء في البيع أو الشراء لأن السوق استوعبت الهبوط الجديد لأسعار النفط وتغير سعر الفائدة الذي أعلنه بنك الكويت المركزي.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.2 بالمئة والساحل 3.1 بالمئة والاستثمارات الوطنية 2.1 بالمئة.

وهبطت أسهم بنك وربة 1.02 بالمئة والبنك الأهلي 1.4 بالمئة وأدنك 1.85 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 