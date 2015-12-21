المؤشر السعودي يغلق على تراجع طفيف وأسهم مصر ترتفع
1307 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الاثنين على تراجع طفيف ليعوض بعضا من خسائره الحادة التي مني بها أمس الأحد وتجاوزت 1.6 بالمئة في حين أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع بدعم رئيسي من مكاسب سهم البنك التجاري الدولي.
ونزل المؤشر السعودي 0.01 بالمئة إلى 6930.12 نقطة بتداولات قيمتها 5.2 مليار ريال.
وقاد النزول سهما سابك والأهلي التجاري بخسائر 1.7 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب.
ونزلت أسهم مصرف الراجحي وساب والإنماء والأبحاث والتسويق وجرير وينساب بين 0.5 و4.6 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم مكة للتعمير 4.01 بالمئة وتصنيع 3.2 بالمئة ومعادن 1.5 بالمئة والطيار 1.9 بالمئة وجبل عمر 0.5 بالمئة.
وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.8 بالمئة إلى 6762.3 نقطة.
وسجل سهم التجاري الدولي أكبر المكاسب على المؤشر وارتفع 2.6 بالمئة تلاه سهم أوراسكوم للاتصالات بمكاسب 6.7 بالمئة.
وزادت أسهم هيرميس وسوديك وحديد عز وعامر جروب والمنتجعات وبالم هيلز بين 0.8 و4.5 بالمئة.
وانخفضت أسهم الشرقية للدخان وجهينة وجي.بي أوتو وإيديتا وطلعت مصطفى بين 0.2 و5.5 بالمئة. يتبع