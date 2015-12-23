مؤشر كويت 15 ينهي الأسبوع على ارتفاع

1026 جمت - أنهى مؤشر كويت 15 تعاملات الجلسة الأخيرة لهذا الأسبوع على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية لكن وسط تداولات هزيلة قبل عطلة يوم غد الخميس بمناسبة المولد النبوي.

وصعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.26 بالمئة إلى 902.52 بالمئة في حين نزل المؤشر السعري للسوق 0.1 بالمئة ليغلق عند 5620 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهم بيت التمويل الكويتي بمكاسب 1.8 بالمئة.

وارتفع سهما الأهلي 1.4 بالمئة وأمريكانا 1.02 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم بنك برقان 1.3 بالمئة وميزان القابضة 1.7 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.9 بالمئة.

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