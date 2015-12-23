المؤشر السعودي يغلق منخفضا دون 7000 نقطة

1330 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض حاد ليعاود النزول دون الحاجز النفسي المهم 7000 نقطة وسط خسائر سجلتها معظم الأسهم القيادية.

ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها انخفض 127 سهما وارتفع 29 في حين استقرت عشرة أسهم دون تغيير.