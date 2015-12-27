صعود بورصات الامارات وقطر في التعاملات المبكرة

0714 جمت - ارتفعت الاسهم القيادية في بورصات الامارات وقطر في التعاملات المبكرة اليوم الأحد وقفز سهم إعمار العقارية 2.8 في المئة معززا بورصة دبي بواقع 1.4 في المئة.

وكانت أحجام التداول متواضعة بسبب غياب مستثمرين أجانب للاحتفال بعيد الميلاد والعام الجديد وأحجم المتعاملون عن الشراء بقوة وسط أجواء الترقب لميزانية المملكة العربية السعودية التي من المقرر ان تعلن بعد ظهر غد الاثنين.

كما دعمت الأسهم العقارية بورصة أبوظبي التي ارتفعت 0.1 في المئة وكان سهم الدار العقارية الأكثر تداولا وصعد 0.9 في المئة.

وارتفع مؤشر قطر 0.4 في المئة بفضل صعود سهم صناعات قطر 0.7 في المئة وأريد للاتصالات القطرية 0.4 في المئة وزاد سهم الخليج الدولية للخدمات ثلاثة في المئة وسجل أكبر حجم تداولات.

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0628 جمت - خيم الهدوء على تداولات بورصة الكويت صباح اليوم الأحد حيث بلغت قيمة التداولات نحو 1.56 مليون دينار بعد نصف ساعة تقريبا من بداية الجلسة.