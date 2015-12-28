مؤشرات الكويت تغلق على انخفاض

0955 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الإثنين على هبوط حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.33 في المئة إلى 5628.4 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.32 في المئة إلى 897.8 نقطة.

وقال نواف الشايع المحلل الاقتصادي لرويترز إن هبوط السوق اليوم كان متوقعا بعد الصعود الذي شهده السوق أمس والذي كان "تكتيكيا" ولم ينتج عن أخبار إيجابية في البورصة أو تداولات استثمارية.

وأضاف الشايع "ليس هناك مؤشر ايجابي يدفع المستثمر لدخول السوق الكويتي" لاسيما مع كثرة العطلات خلال الفترة الحالية بمناسبة رأس السنة الميلادية والمولد النبوي مبينا أن "العطلة في السوق بدأت مبكرا."

وأغلقت أسهم أمريكانا مرتفعة 1.03 في المئة وبنك وربة 1.02 في المئة والامتياز 2.6 في المئة والاستثمارات الوطنية 3.5 في المئة.

وهبطت أسهم زين عند إغلاق السوق 1.4 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية 1.6 في المئة وفيفا 1 في المئة وبنك الخليج 1.9 في المئة.

وبلغت قيمة التداولات 9.4 مليون دينار.