ارتفاع طفيف لبورصة الكويت صباحا

0630 جمت - ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت صباح اليوم الثلاثاء بشكل طفيف بلغت نسبته 0.02 في المئة ليصل إلى 5629 نقطة في حين بلغ ارتفاع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.1 في المئة ليصل إلى 898.7 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن السوق يعاني من شح في السيولة وضعف في التداولات.

وقال صبري "هناك حالة من فقدان الأمل في التحسن القريب وانتظار لما سيؤول إليه السوق في العام المقبل.. نظرا لعدم وجود محفزات ونظرا لكثافة الاجازات فإن الاحتفاظ بالسيولة هو الخيار الأفضل بالنسبة للمتداولين."

وبلغت قيمة التداولات 1.3 مليون دينار في أول نصف ساعة من الجلسة.

وارتفعت أسهم زين 1.45 في المئة وايفا 1.7 في المئة والمدينة 1.4 في المئة.

وهبطت أسهم أجيليتي 1.03 في المئة وبنك وربة واحدا في المئة والاستثمارات الوطنية 1.1 في المئة‭‭‬ وجي اف اتش 3.9 في المئة.