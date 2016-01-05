أداء ضعيف لمعظم بورصات الخليج وصافولا السعودي يهبط بفعل التوتر مع إيران

من أندرو تورشيا

دبي 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - واصلت معظم أسواق الأسهم الخليجية أدائها الضعيف اليوم الثلاثاء بسبب القلق من تقلبات أسعار النفط وآفاق الاقتصاد العالمي بينما صعدت البورصة المصرية مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية في الدقائق الأولى بعد الفتح لكنه سرعان ما تراجع ليغلق منخفضا 0.7 في المئة. وهوى سهم صافولا للصناعات الغذائية 9.7 في المئة بعدما قالت السعودية إنها ستقطع جميع علاقاتها التجارية مع إيران في نزاع مع طهران نشب بعدما أعدمت الرياض رجل دين شيعيا.

وصافولا واحدة من شركات سعودية قليلة لها أنشطة في إيران من خلال شركة تابعة لديها مصانع لزيوت الطعام والحلويات في طهران والتي ساهمت بنحو 11 في المئة من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من 2015.

ولم تصدر صافولا بعد بيانا بخصوص تأثير التوترات الجيوسياسية على أنشطتها وقال بعض المحللين إن تلك التوترات لن يكون لها تأثير كبير بالضرورة.

وقال محلل للأسهم في الرياض "أنشطة صافولا في إيران عبارة عن شركة منفصلة لديها شركاء محليين أقوياء ولذا فإن تأثر الشركة قد يكون في أضيق الحدود."

وأظهر ارتفاع تكلفة التأمين على ديون السعودية أن المستثمرين الأجانب لا يزالون يتحوطون من المخاطر الجيوسياسية في منطقة الخليج حيث زادت التكلفة سبع نقاط اليوم إلى 173 نقطة مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2010 على الأقل.

لكن عدم استقرار الاقتصاد العالمي ما زال يشكل مبعث قلق لسوق الأسهم السعودية أكبر مما تشكله العوامل الجيوسياسية وظل يضغط على قطاع البتروكيماويات اليوم.