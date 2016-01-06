تباين المؤشرات الكويتية صباحا

0740 جمت - تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في بداية معاملات اليوم الاربعاء وسط تراجع الكثير من أسهم البنوك.

وارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 889.8 نقطة بينما تراجع المؤشر السعري الرئيسي 0.02 بالمئة إلى 5563.2 نقطة.

وهبطت أسهم زين 1.4 بالمئة وبنك الكويت الدولي 0.9 بالمئة وبنك وربة 1.03 بالمئة وبنك برقان 1.3 بالمئة.

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.9 بالمئة والصناعات الوطنية 1.7 بالمئة وأجيليتي 2.2 بالمئة.

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‭‭‭0704‬‬‬ جمت - تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات هادئة صباح اليوم الأربعاء وسط مخاوف بشأن تدني أسعار النفط وعدم استقرار الاقتصاد العالمي أدت إلى تقويض عمليات الشراء.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.3 في المئة بفضل أسهم المضاربة منخفضة السعر حيث ارتفع سهم شركة أمانات المتخصصة في الاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم 2.6 في المئة مسجلا أكبر حجم تداول في السوق في حين هبط سهم شركة إعمار العقارية القيادي 0.7 في المئة.