هبوط الأسهم الكويتية صباحا

0607 جمت - انخفضت الأسهم الكويتية خلال بداية معاملات اليوم الخميس بعد التراجعات القوية لأسعار النفط العالمية.

وتراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.48 بالمئة ليصل إلى 886.2 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.35 بالمئة إلى 5544.59 نقطة.

وهوت عقود خام برنت القياسي العالمي إلى مستويات منخفضة جديدة في 11 عاما اثناء التعاملات الآسيوية اليوم الخميس بفعل مخاوف بشأن اقتصاد الصين زادت القلق من تضخم وفرة الامدادات.

وخسرت أسهم بنك الكويت الدولي 0.9 بالمئة وبيتك 1.9 بالمئة وأمريكانا 0.97 بالمئة ومشاريع 1.75 بالمئة وأجيليتي 1.1 بالمئة.

وهبط مزيج برنت 3.5 بالمئة في المعاملات الآجلة ليسجل أدنى مستوى منذ 2004 عند 33 دولارا للبرميل متأثرا باضطرابات سوق الصين وتنامي المخزونات.