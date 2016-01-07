بورصة الكويت تنهي الاسبوع على تراجعات قوية

1036 جمت - أنهت بورصة الكويت معاملات الاسبوع على تراجعات قوية خلال معاملات اليوم الخميس متأثرة بنزول أسعار النفط إلى مستويات هي الأدنى في 11 عاما ومخاوف المستثمرين بشأن متانة الاقتصادات في المنطقة والعالم.

وهبط مؤشر كويت 15 بنسبة 1.57 بالمئة ليغلق عند 876.45 نقطة كما نزل المؤشر السعري الرئيسي 1.6 بالمئة إلى 5475.15 نقطة.

وهوت عقود خام برنت القياسي العالمي إلى مستويات منخفضة جديدة في 11 عاما اثناء التعاملات الآسيوية اليوم الخميس بفعل مخاوف بشأن اقتصاد الصين زادت القلق من تضخم وفرة الامدادات.

وخسرت أسهم بنك الكويت الدولي 0.9 بالمئة وبيتك 3.8 بالمئة وأمريكانا 1.9 بالمئة ومشاريع 3.5 بالمئة وأجيليتي 5.3 بالمئة.

وهبط خام برنت في المعاملات الآجلة أكثر من أربعة في المئة دون 33 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل نيسان 2004. وهبط مؤشر الأسهم القياسي في السوق السعودية 3.1 في المئة في أول عشر دقائق من بداية التداول إلى مستويات جديدة هي الأدنى في ثلاث سنوات وسط عمليات بيع واسعة النطاق.

وبنهاية جلسة السوق الكويتية اليوم ارتفعت أسهم بنك بوبيان 1.2 بالمئة وانخفضت أسهم زين 1.4 بالمئة وبنك الخليج 1.9 بالمئة.

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