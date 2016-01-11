مؤشرات بورصة الكويت تهبط صباحا مع استمرار انخفاض أسعار النفط

0622 جمت - انخفضت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الإثنين مع استمرار هبوط أسعار النفط الذي يشكل العصب الحيوي لاقتصاد هذه الدولة عضو منظمة أوبك.

وهبط المؤشر الرئيسي 0.17 في المئة إلى 5409 نقطة بينما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.05 في المئة إلى 561 نقطة.

هبطت أسعار النفط الخام أكثر من اثنين في المئة في بداية التعامل بآسيا اليوم الاثنين حيث وصل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في بداية التعامل إلى مستوى متدن بلغ 32.43 دولار للبرميل قبل أن يعاود ارتفاعه بشكل طفيف إلى 32.51 دولار بحلول الساعة 0038 بتوقيت جرينتش وإن كان مازال منخفضا 65 سنتا.

وجاء انخفاض النفط مع تنامي حالة انعدام ثقة المتعاملين في أن تشهد السوق انتعاشا كبيرا في وقت قريب بل وتوقع هبوط الأسعار بشكل أكبر .

وقال مجدي صبري المحلل المالي أن الهبوط المتتالي لأسعار النفط جعل المتداولين في بورصة الكويت أكثر متابعة وأكثر حساسية تجاه تطورات الاقتصاد العالمي لاسيما المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الصيني.

وأضاف أن هناك حالة من "عدم الثقة" تتزايد يوميا في السوق الكويتي وحتى في الأسهم القيادية بما فيها اسهم المصارف التي كانت تمثل دائما الملاذ الآمن للمتداولين لأن "الانخفاض أصبح يشمل الجميع."

وانخفضت أسهم أجيليتي 1.2 في المئة وكيبكو 1.8 في المئة وأمريكانا 1.9 في المئة.