مؤشرات الكويت تواصل الهبوط مع انخفاض أسعار النفط

1010 جمت - واصل سوق الكويت للأوراق المالية هبوطه اليوم متأثرا بانخفاض أسعار النفط وأغلق مؤشره الرئيسي منخفضا 0.58 في المئة إلى 5387 نقطة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.4 في المئة إلى 857.9 نقطة.

وقال نواف الشايع المحلل المالي لرويترز إن السوق الكويتي كان يفترض أن يكون قد امتص الصدمات المتعلقة بهبوط أسعار النفط ومشكلات الاقتصاد الصيني لكنه لايزال "على حاله دون تغيير."

وأضاف الشايع "المتداولون يتوقعون الأسوأ.. لقد أصبح الابتعاد عن السوق أسلم الطرق للنجاة.. الاسهم في هبوط مستمر وكل يوم تكسر مستويات جديدة..المستثمرون متخوفون من القادم."

وبنهاية الجلسة هبطت أسهم زين 1.5 في المئة وأجيليتي 1.2 في المئة وأمريكانا 2.9 في المئة. كما انخفضت أسهم كيبكو وبنك الكويت الدولي 1.8 في المئة وبنك برقان 4.05 في المئة.

بينما ارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 3.1 في المئة والوطنية العقارية 1.2 في المئة وجي اف اتش 2.5 في المئة.

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