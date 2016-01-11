صندوق النقد العربي يتوقع نموا كبيرا للمنتجات والخدمات المالية الإسلامية

الكويت 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - توقع صندوق النقد العربي اليوم الاثنين أن يحقق الاقتصاد الإسلامي ومنتجاته المختلفة نموا سريعا خلال السنوات المقبلة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إن السنوات الاخيرة شهدت "نموا كبيرا في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية ومن المتوقع أن يستمر النمو بوتيرة سريعة خاصة وأن هناك زيادة في الطلب على هذه المنتجات."

وأضاف في كلمة ألقاها في افتتاح دورة التأمين الاسلامي التي يعقدها الصندوق مع البنك الدولي في أبوظبي ونشرت على موقع الصندوق على الانترنت إن هناك رغبة من قبل المصارف بما فيها المصارف التقليدية لتوفير الخدمات المالية الإسلامية.

وأكد الحميدي أن التمويل الإسلامي أصبح جزءا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي حيث تطور منذ عام 1960 وأصبح يتضمن المصارف والتأمين وأسواق رأس المال ونما بنسب تتراوح بين 15 و 20 في المئة سنويا منذ عام 2000 حتى وصل إلى نحو ترليوني دولار بنهاية 2014.

وقال إن تقديم خدمات التأمين الإسلامي يعتبر أحد الشواهد على التطور الملحوظ في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.