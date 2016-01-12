تباين في مؤشرات الكويت صباحا والاسهم القيادية ترتفع

0639 جمت - تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الثلاثاء حيث هبط المؤشر الرئيسي 0.29 في المئة إلى 5371.7 نقطة بينما ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.37 في المئة إلى 861 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن هناك عودة من المتداولين للدخول على الأسهم القيادية وشرائها من جديد بعد أن وصلت لمستويات سعرية تمثل "فرصة ذهبية" للشراء معتبرا أن هذه الاسهم انخفضت خلال الفترة الماضية نتيجة لضغوط مارسها عدد من الصناديق.

وأضاف صبري أن هناك حالة من الترقب والانتظار لنتائج الربع الرابع من العام 2015 لأنها ستحكم توزيعات الشركات السنوية.

وارتفعت أسهم زين 1.5 في المئة والمباني 2.3 في المئة وأمريكانا اثنين في المئة وبنك بوبيان 1.2 في المئة.

وهبطت أسهم بنك الكويت الدولي 2.8 في المئة وبنك الخليج 0.8 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية 1.8 في المئة.