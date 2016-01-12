البتروكيماويات تهبط بالبورصة السعودية والأسواق الأخرى تتراجع

من سيلين أسود

دبي 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - هبطت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء في موجة بيع واسعة النطاق مع قيام المستثمرين بجني الأرباح حيث شكلت أسهم شركات البتروكيماويات أكبر ضغط على المؤشر السعودي بينما ضغطت الأسهم القيادية على البورصات الأخرى.

وتراجع خام برنت صوب 30 دولارا للبرميل مقتربا من أدنى مستوياته في 12 عاما. لكنه تحسن بعد ذلك متجاوزا 32 دولارا بعد إغلاق بورصات الشرق الأوسط. وانخفضت أسعار النفط نحو 75 بالمئة منذ منتصف 2014 نظرا لتخمة المعروض.

وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة مدرجة في الخليج 4.9 بالمئة وتراجعت معظم أسهم شركات البتروكيماويات الأخرى.

وانخفضت أسهم البنوك مع تراجع سهم البنك الأهلي التجاري أكبر بنك سعودي من حيث الأصول 4.4 بالمئة.

وهبط مؤشر بورصة قطر اثنين بالمئة إلى 9477 نقطة مسجلا أدنى مستوياته في 27 شهرا. وانخفضت جميع الأسهم المتداولة مع قيام المستثمرين الأجانب والإقليميين بالبيع.

وتراجع سهم بنك قطر الوطني الأكبر في البورصة من حيث القيمة السوقية 3.1 بالمئة.

وقالت أبوظبي الوطني للأوراق المالية في مذكرة إن المستثمرين يخشون من تأثير تراجع الإنفاق الحكومي والكيانات شبه الحكومية على نمو البنك وهو ما قد يكون سببا لتراجع أسهمه.