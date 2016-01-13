بورصات الخليج دون تغير يذكر مع استقرار النفط والأسواق الآسيوية

0725 جمت - لم تشهد البورصات الخليجية تغيرا يذكر في بداية التعاملات اليوم الأربعاء مع استقرار أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية.

وارتفع خام برنت الأكثر تأثيرا على معنويات المستثمرين في الخليج من نحو 30 دولارا للبرميل إلى 31.10 دولار في الساعة 0703 بتوقيت جرينتش.

وارتفع مؤشر دبي 0.06 بالمئة بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش. وارتفع المؤشر نحو 1.2 بالمئة في بداية التعاملات لكن الصعود أحدث بعض عمليات البيع مع إقبال المتعاملين على جني الأرباح السريعة مما يشير إلى ضعف الثقة في استمرار الانتعاش.

وارتفع سهم أرابتك للإنشاءات 2.3 بالمئة لتصل مكاسب السهم منذ سجل أدنى مستوى في أربع سنوات في ديسمبر كانون الأول إلى 41 بالمئة.

وارتفعت أسهم أخرى متصلة بقطاع البناء فصعدت دريك اند سكل وداماك العقارية 0.3 و0.5 بالمئة على الترتيب.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة متخليا عن معظم مكاسبه المبكرة وسط تعاملات هزيلة.

وارتفع سهم مصرف أبوظبي الاسلامي 0.6 بالمئة وبنك أبوظبي التجاري 1.8 بالمئة بعد خسائر هذا الأسبوع التي تسببت فيها المخاوف حيال ربحية البنوك الإماراتية في المستقبل.

وفي قطر ارتفع مؤشر الدوحة 0.05 بالمئة. وكان بنك قطر الوطني الداعم الأكبر للمؤشر إذ ارتفع 1.5 بالمئة.