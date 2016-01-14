بورصات الخليج تهبط مقتفية أثر الأسهم الآسيوية والنفط

0700 جمت - هبطت أسواق الأسهم الخليجية في بداية التعاملات اليوم الخميس حيث اتجه المستثمرون إلى سحب السيولة إثر موجة بيع للأسهم الآسيوية وبعد أن هبط خام برنت دون 30 دولارا للبرميل.

وهبط مؤشر بورصة دبي 1.7 بالمئة. ونزل سهم أرابتك للمقاولات 2.4 بالمئة غير أن أداء السهم فاق نظرائه هذا العام حيث خسر 0.8 بالمئة فقط. وهبط سهم دريك آند سكل 3.4 بالمئة.

وهبطت سوق أبوظبي 0.6 بالمئة حيث انخفضت عشرة من 11 سهما جرى تداولها. ونزلت أسهم البنوك القيادية التي لم تعلن بعد تقارير أرباحها حيث انخفض سهم بنك الخليج الأول 0.9 بالمئة في حين خسر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.2 بالمئة.

وهبط سهم دانة غاز أكبر شركة طاقة مدرجة في البورصة اثنين بالمئة وكان السهم الأكثر تداولا. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها تخطط لتخفيض عدد العاملين في مقرها الرئيسي ومواصلة الاستثمار في مصر حيث تتوقع زيادة الإنتاج.

وفي قطر ارتفع سهم بنك قطر الوطني أكبر بنك في الخليج 0.8 بالمئة بعد أن أعلن زيادة أرباحه الصافية 5.3 بالمئة في الربع الأخير إلى 2.58 مليار ريال (708.6 مليون دولار). كان متوسط توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم تحقيق أرباح بقيمة 2.74 مليار ريال.

وهبط مؤشر بورصة الدوحة 1.3 بالمئة بما يرفع خسائره السنوية إلى 11 بالمئة.