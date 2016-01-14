تهاوي الأسهم السعودية 2% والمصرية 3% وسط خسائر عالمية

0851 جمت - تراجعت أسواق الأسهم بالسعودية ومصر تراجعا حادا في المعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد أن نزل خام برنت عن 30 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوى في 12 عاما وتجدد الاتجاه النزولي بأسواق الأسهم العالمية.

ودفعت أسهم البتروكيماويات مؤشر البورصة السعودية للانخفاض بنسبة اثنين بالمئة في نصف الساعة الأولى من التداولات. وهوى سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 6.4 بالمئة بعد أن أعلنت عن خسارة صافية للربع الأخير من العام الماضي هي الأكبر لها منذ إدراجها في 2007 بحسب مذكرة من الأهلي كابيتال.

وكيان شركة شقيقة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي هبط سهمها 2.2 بالمئة.

وارتفعت أسهم البنك الأهلي التجاري واحدا بالمئة والبنك السعودي الفرنسي 0.2 بالمئة بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات.

وواصل المؤشر الرئيسي لبورصة القاهرة تراجعه بعد الخسائر الحادة التي مني بها أمس الأربعاء وتراجع 3.1 بالمئة لتصل نسبة الانخفاض منذ بداية السنة إلى حوالي 14 بالمئة.

وانخفضت كل الأسهم مع استئناف الصناديق الأجنبية تسييل المراكز العنيف الذي بدأته يوم الأربعاء. وانحدرت أسهم البنك التجاري الدولي 4.5 بالمئة وجلوبال تليكوم 2.9 بالمئة.