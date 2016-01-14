تراجع حاد للأسهم المصرية والسعودية أواخر المعاملات

1152 جمت - هوى مؤشر الأسهم المصرية أكثر من خمسة بالمئة في أواخر المعاملات اليوم الأحد متأثرا ببيع كثيف من المستثمرين الأجانب في حين تعرضت السوق السعودية لانخفاض حاد أيضا مع استمرار عمليات البيع بفعل طلبات التغطية لعمليات شراء سابقة بالهامش.

ونزل المؤشر الرئيسي 5.2 بالمئة إلى 5884 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2013 قبل 45 دقيقة من الإغلاق. وانخفضت أسهم القلعة تسعة بالمئة إلى 1.21 جنيه مصري وهو مستوى قياسي منخفض.

وقال متعامل في القاهرة "المستثمرون الأجانب يتخارجون من مراكزهم وهو ما يثير الفزع."

وانحدر المؤشر السعودي 4.2 بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ مارس آذار 2011 إثر تراجع جديد لخام برنت إلى أدنى مستوى في 12 عاما دون 30 دولارا للبرميل.

وقال المتعاملون إن طلبات التغطية إثر الخسائر الحادة تزيد ضغوط البيع ولاسيما في الأسهم الصغيرة التي يفضلها المضاربون.

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