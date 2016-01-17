المؤشر الكويتي يهوي 2.3% في أول ساعة

0701 جمت - بعد مرور ساعة من بدء الجلسة هوى المؤشر الكويتي الرئيسي 2.3 في المئة ليصل إلى 5144 نقطة في حين بلغ هبوط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 3.37 في المئة ليصل إلى 800.046 نقطة.

ويأتي هذا الهبوط في ظل تهاوي أسعار النفط وانخفاض كبير تشهده البورصات الخليجية.

وانخفضت الأسهم القيادية في بورصة الكويت ومنها سشهم بنك الكويت الوطني 4.05 في المئة وبيت التمويل الكويتي 3.2 في المئة وبنك الخليج 4.3 في المئة وبنك برقان 6.1 في المئة وبنك بوبيان 5.9 في المئة.

كما هبطت أسهم زين ثلاثة في المئة وأجيليتي خمسة في المئة ومجموعة الصناعات 6.6 في المئة والمباني 5.8 في المئة.

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0628 جمت - نزلت بورصتا الإمارات بشكل حاد في التعاملات المبكرة اليوم الأحد متأثرة بهبوط جديد لأسعار النفط وضعف أسواق الأسهم العالمية.