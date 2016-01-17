المؤشر السعودي عند أدنى مستوى منذ ابريل 2009

0907 جمت - هبط مؤشر سوق الأسهم السعودي صباح الأحد إلى أدنى مستوى في نحو سبع سنوات وسط نزول جماعي للأسهم المتداولة بعد نزول النفط دون 29 دولارا للبرميل.

وهوت أسعار النفط العالمية أكثر من 6 بالمئة دافعة خام برنت القياسي العالمي للتراجع عن مستوى 29 دولارا للبرميل للمرة الاولى منذ فبراير شباط 2004 بعد ان أدت خسائر جديدة لسوق الاسهم الصينية وإحتمالات زيادة وشيكة في صادرات الخام الايرانية الى تزايد المخاوف من استمرار تخمة المعروض لفترة أطول.

وحذر محللون من أن الاتجاه النزولي للنفط لم يصل بعد إلى منتهاه لأن الرفع الوشيك للعقوبات عن ايران يفتح الباب أمام موجة من النفط الجديد.

وخسر المؤشر 7.14 بالمئة بعد نحو ساعة من التداولات إلى 5421.5 نقطة وهو ادنى مستوى منذ منتصف ابريل نيسان 2009.

وانخفضت كافة الأسهم المتداولة على المؤشر صباحا وعددها 167 سهما بنسب تراوحت بين 2.2 وعشرة بالمئة.

وقاد النزول سهما الراجحي وسابك الثقيلان بخسائر 5.3 بالمئة و5.6 بالمئة على الترتيب.