مشتريات المؤسسات المحلية تصعد ببورصة مصر بعد سلسلة من الخسائر

1235 جمت - دفعت مشتريات مؤسسات المال المحلية الأسهم المصرية‭ ‬للصعود بفوة خلال معاملات اليوم الاثنين ولكن وسط شح في السيولة وذلك بعد سلسلة من التراجعات القوية منذ بداية الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 3.14 بالمئة ليغلق عند 5941.2 نقطة والمؤشر الثانوي 3.11 بالمئة ليغلق عند 341.62 نقطة.

وبلغت قيم التداول 380.934 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما مالت معاملات الأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 91.5 بالمئة من معاملات اليوم والمؤسسات إلى 87.3 بالمئة.

وقفزت أسهم بالم هيلز 9.95 بالمئة والقلعة 8.3 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 5.8 بالمئة والتجاري الدولي 3.5 بالمئة.

وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة بحثية اليوم إن المؤشر الرئيسي يسير في "حركة تصحيحية لأعلى صوب مستوى 6000 نقطة وقد تمتد لمستوى 6300 نقطة."