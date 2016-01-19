المؤشر السعودي يصعد صباحا بعد انتعاش أسعار النفط

0859 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية صباح اليوم الثلاثاء بعدما سجل خلال الجلسات المنصرمة أدنى مستوياته في نحو سبع سنوات وجاء صعود معظم الأسهم المتداولة اليوم بدعم من تعافي أسعار النفط والأسهم العالمية.

وانتعشت أسعار النفط اليوم مدعومة بزيادة استهلاك الوقود في الصين لتنهي موجة الهبوط التي وصلت بالخام إلى أدنى مستوى منذ 2003 في وقت سابق هذا الأسبوع بعد عودة طهران إلى الأسواق المتخمة بالفعل.

وقفز المؤشر 3.7 بالمئة إلى 5730.1 نقطة.

ومن بين 167 سهما جرى التداول عليها ارتفع 165 سهما فيما تراجع سهمان آخران لشركتين صغيرتين.

وقاد الارتفاعات سهما الراجحي وجبل عمر بمكاسب 3.2 بالمئة و6.4 بالمئة على الترتيب.

وزادت أسهم سابك والسعودي الفرنسي والأهلي التجاري ومعادن والإنماء وسامبا بنسب تراوحت بين 3.2 بالمئة و6.6 بالمئة على الترتيب.