بنك بوبيان الكويتي يعتزم إصدار صكوك قدرها 250 مليون دولار لتعزيز قاعدة رأسماله

الكويت 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - يعتزم بنك بوبيان الكويتي إصدار صكوك بإجمالي مبلغ 250 مليون دولار بهدف تعزيز قاعدة رأسماله والوفاء بالتزامات اتفاقيات بازل 3.

وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت إنه حصل على "موافقة بنك الكويت المركزي الأولية" على المضي قدما في إجراءات إصدار الصكوك.

وأضاف إن هذا الإصدار سيكون "على أساس صيغة المضاربة."