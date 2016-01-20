لمحة -المؤشر الكويتي يهوي 2.2% والأسهم القيادية تهبط
0811 جمت -
* المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت يهبط 2.2% إلى 4970 نقطة ومؤشر كويت 15 ينزل 2.9% إلى 774.4 نقطة مع انخفاض معظم أسهمه بسبب هبوط أسواق النفط العالمية.
* الأسهم الآسيوية تهبط لأدنى مستوياتها في أربع سنوات وسعر الخام الأمريكي ينخفض لأدنى مستوى له منذ 2003 بما يثير مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. وتراجع الدولار أيضا.
* سهم بنك الكويت الوطني يهبط 5.7% وبيت التمويل الكويتي 2.2% وبنك الخليج 2.8% وبنك برقان 3.2%.
* هبوط أسهم كيبكو 3.9% وأمريكانا 2.1% وأجيليتي 3.7% والمباني 1.2%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
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