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لمحة -المؤشر الكويتي يهوي 2.2% والأسهم القيادية تهبط

Wed Jan 20, 2016 8:39am GMT
 
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0811 جمت -

* المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت يهبط 2.2% إلى 4970 نقطة ومؤشر كويت 15 ينزل 2.9% إلى 774.4 نقطة مع انخفاض معظم أسهمه بسبب هبوط أسواق النفط العالمية.

* الأسهم الآسيوية تهبط لأدنى مستوياتها في أربع سنوات وسعر الخام الأمريكي ينخفض لأدنى مستوى له منذ 2003 بما يثير مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. وتراجع الدولار أيضا.

* سهم بنك الكويت الوطني يهبط 5.7% وبيت التمويل الكويتي 2.2% وبنك الخليج 2.8% وبنك برقان 3.2%.

* هبوط أسهم كيبكو 3.9% وأمريكانا 2.1% وأجيليتي 3.7% والمباني 1.2%. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 