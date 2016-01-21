Sun 25 Dec 2016 | 7:31 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

بنك بوبيان الكويتي يحقق 25% ارتفاعا في أرباحه السنوية في 2015

Thu Jan 21, 2016 12:52pm GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج بنك بوبيان الكويتي التي اطلعت عليها رويترز أن أرباحه السنوية بلغت 35.2 مليون دينار (115.6 مليون دولار) في 2015 مقابل 28.2 مليون دينار في سنة 2014 بارتفاع نسبته 25 في المئة.

وأوصى مجلس إدارة البنك الذي يعمل وفق الشريعة الاسلامية بتوزيع خمسة فلوس لكل سهم وخمسة أسهم منحة لكل 100 سهم أرباحا عن سنة 2015.

وطبقا لحسابات رويترز فقد بلغت أرباح البنك 10 ملايين دينار في الربع الرابع من 2015 مقارنة بأرباح قدرها ثمانية ملايين دينار في الفترة المقابلة من 2014.

(الدولار = 0.3044 دينار) (Reporting By Ahmed Hagagy)
 