بنك بوبيان الكويتي يحقق 25% ارتفاعا في أرباحه السنوية في 2015
الكويت 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج بنك بوبيان الكويتي التي اطلعت عليها رويترز أن أرباحه السنوية بلغت 35.2 مليون دينار (115.6 مليون دولار) في 2015 مقابل 28.2 مليون دينار في سنة 2014 بارتفاع نسبته 25 في المئة.
وأوصى مجلس إدارة البنك الذي يعمل وفق الشريعة الاسلامية بتوزيع خمسة فلوس لكل سهم وخمسة أسهم منحة لكل 100 سهم أرباحا عن سنة 2015.
وطبقا لحسابات رويترز فقد بلغت أرباح البنك 10 ملايين دينار في الربع الرابع من 2015 مقارنة بأرباح قدرها ثمانية ملايين دينار في الفترة المقابلة من 2014.
(الدولار = 0.3044 دينار) (Reporting By Ahmed Hagagy)
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