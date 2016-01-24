مؤشرات بورصة الكويت تغلق مرتفعة بعد صعود أسعار النفط

0940 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد مرتفعة وسط تفاؤل بعودة أسعار النفط للارتفاع لكن صعود المؤشر الرئيسي كان "محدودا" مقارنة بمكاسب الأسواق الخليجية الأخرى.

وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.58 في المئة ليصل إلى 4975 نقطة في حين صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 2.37 في المئة ليغلق عند 786 نقطة.

وقال نايف العنزي المحلل المالي لرويترز إن ارتفاعات اليوم ناتجة عن وصول أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية كما أن المضاربين حاولوا الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والنتائج التي أعلنتها بعض الشركات والبنوك حتى اللحظة عن أرباح 2015.

وأضاف أنه ورغم هذا الارتفاع إلا أن السوق الكويتي يبقى "عليلا وشركاته وضعها غير جيد.. ولا يمكن أن نتوقع أن يكون هناك ارتفاع مستمر في السوق."

وصعدت أسهم بنك الكويت الوطني 3.1 في المئة وبيت التمويل الكويتي 3.4 في المئة وزين 1.5 في المئة وأجيليتي 3.8 في المئة.

وهبطت أسهم هيومن سوفت 3.8 في المئة ومشاعر 7.6 في المئة ومنازل 2.7 في المئة.