بورصة السعودية تهبط بسبب قلق المستثمرين

0900 جمت - هبطت الأسهم السعودية وتخلت عن جزء من مكاسب الجلسة السابقة مع سعي متعاملين لتحقيق أرباح سريعة فيما ينتظر مستثمرون على المدى الطويل مزيدا من الاستقرار في السوق.

ونزل مؤشر بورصة الرياض 0.8 في المئة. وكان قد ارتفع 2.7 في المئة أمس.

ونزل قطاع البتروكيماويات وهو صاحب التأثير الأكبر على اتجاه السوق في الآونة الأخيرة 0.9 في المئة.

وقال شيف براكاش كبير محللي الابحاث في ابوظبي الوطني للاوراق المالية "يستمر الاتجاه نزوليا ويقل عن متوسط الحركة البسيطة في السوق في 14 يوما. تعافي سعر الخام ضروري لصعود أسواق الاسهم المحلية."

وتراجع بنك الراجحي 0.8 في المئة بعدما سجل مكاسب 5.8 في المئة في اليوم السابق.

وانتهي موسم اعلان النتائج في السعودية. وتراجع اجمالي أرباح الشركات المدرجة في البورصة 16.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب الأهلي كابيتال ومقرها الرياض.

وقالت الأهلي كابيتال إن النتائج تقل 29 في المئة عن متوسط توقعات المحللين.

وسجلت أسهم البتروكيماويات أسوأ أداء في السوق اليوم في حين كان أفضل اداء لقطاعى الأغذية والمصارف.