المؤشر الأردني يرتفع لأعلى مستوى له منذ 21 أسبوعا

1325 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم للجلسة الثانية على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها في 21 أسبوعا بفعل شراء محدود في أسهم قيادية متوقع أن تعلن عن نتائج سنوية أفضل.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الإثنين مرتفعا بنسبة 0.35 بالمئة إلى 2139.83 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.7 مليون دينار مقارنة مع 10.4 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال معن الصالح محلل مالي إن توقعات بنتائج أفضل عن العام الماضي حسنت التداول في بورصة عمان.

وأضاف الصالح "رغم التحسن في المؤشر الا أن السيولة شحيحة."

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 4.56 بالمئة إلى 2.75 دينار.

وتراجع سهم مناجم الفوسفات 0.37 بالمئة إلى 5.38 دينار وسهم البنك العربي 1.13 بالمئة إلى 6.1 دينار.

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