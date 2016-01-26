إعادة-مؤسسة البترول الكويتية تتوقع إنفاق 100 مليار دولار خلال 5 سنوات لتحقيق اهدافها الاستراتيجية

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الكويت 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية اليوم الثلاثاء إن المؤسسة تدرس استخدام السندات والصكوك وسندات المشاريع لتمويل مشاريعها المستقبلية.

وأكد العدساني في كلمة أمام منتدى استراتيجية الطاقة في الكويت أن المؤسسة وشركاتها التابعة ستركز على قطاع البتروكيماويات لتحقيق التنوع الاقتصادي.

وتوقع أن يتم إنفاق ما يقارب 100 مليار دولار "من الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية المعلنة."

وتتضمن الاستراتيجية الرئيسية للقطاع النفطي بالكويت الوصول إلى طاقة انتاجية قدرها أربعة ملايين برميل يوميا في سنة 2020 والحفاظ عليها حتى 2030.