مبيعات الأجانب تهبط ببورصة مصر صباحا

0918 جمت - دفعت مبيعات الأجانب معظم الأسهم القيادية للنزول صباحا في بورصة مصر مع معاودة تراجع أسعار النفط ونزول الأسواق العالمية.

وتراجع المؤشر الرئيسي 0.8 بالمئة ليصل إلى 5848.3 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.2 بالمئة ليصل إلى 352.7 نقطة.

وبلغت قيم التداول 139.868 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء والأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 80 بالمئة من المعاملات حتى الآن والمؤسسات على 53 بالمئة.

ونزلت أسهم التجاري الدولي 1.15 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.8 بالمئة وبالم هيلز 0.5 بالمئة وطلعت مصطفى 1.9 بالمئة.

وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية "هناك بائع قوي في السوق عند 5850 نقطة. الأسهم قد تتماسك مع مرور الوقت في الجلسة لكن لا أتوقع صعود المؤشر الرئيسي."

وخسرت أسهم جلوبال 0.6 بالمئة وهيرميس 0.1 بالمئة والقلعة 0.8 بالمئة. كما هبطت أسهم جي.بي أوتو 1.9 بالمئة وإعمار مصر 2.9 بالمئة وإيديتا 0.6 بالمئة.