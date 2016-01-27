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أسهم السعودية ومصر تغلق مرتفعة أكثر من 1%

Wed Jan 27, 2016 12:55pm GMT
 
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1240 جمت - أغلقت بورصتا مصر والسعودية على ارتفاع أكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء مواصلة مكاسبها في ظل انتعاش أسعار النفط.

وصعد المؤشر السعودي 1.09 بالمئة إلى 5698.56 نقطة حيث زاد مؤشر قطاع البنوك 0.46 بالمئة والبتروكيماويات 1.19 بالمئة.

قاد المكاسب سهم صافولا بارتفاعه 5.56 بالمئة. وزادت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.54 بالمئة والمراعي 4.7 بالمئة وجرير للتسويق 3.93 بالمئة.

وفي مصر ارتفع المؤشر الرئيسي 1.09 بالمئة أيضا ليغلق عند 5960.59 نقطة.

وصعد سهم السويدي إلكتريك 9.9 بالمئة والبنك التجاري الدولي 0.77 بالمئة والمجموعة المالية-هيرميس 3.45 بالمئة والنساجون الشرقيون 2.88 بالمئة.

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0940 جمت - صعدت بورصة الكويت اليوم الأربعاء وسط موجة من التفاؤل بارتفاع أسعار النفط.   يتبع
 