زيادة الإيرادات وتقليص المصروفات يرفع أرباح بيت التمويل الكويتي 10% في الربع/4

الكويت 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت أرباح بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في البلاد بنسبة 10 في المئة في الربع الرابع لتصل إلى 40.14 مليون دينار (132.3 مليون دولار) مقابل 36.38 مليون دينار قبل عام.