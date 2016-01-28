زيادة الإيرادات وتقليص المصروفات يرفع أرباح بيت التمويل الكويتي 10% في الربع/4
الكويت 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت أرباح بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في البلاد بنسبة 10 في المئة في الربع الرابع لتصل إلى 40.14 مليون دينار (132.3 مليون دولار) مقابل 36.38 مليون دينار قبل عام.
وأظهرت النتائج التي أعلنها البنك على موقع بورصة الكويت أن أرباحه السنوية ارتفعت 15 في المئة لتصل إلى 145.8 مليون دينار في 2015 مقارنة مع 126.5 مليون دينار في 2014.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 17 فلسا نقدا لكل سهم و10 أسهم منحة لكل 100 سهم أرباحا عن 2015.
وعزا البنك نمو الأرباح الى ارتفاع الايرادات وانخفاض المصروفات. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير; C)
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