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مؤشرات بورصة الكويت تصعد صباحا

Sun Jan 31, 2016 6:51am GMT
 
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0630 جمت - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الأحد في مستهل تداولات الاسبوع وسط تفاؤل بتحسن أوضاع النفط وبالتالي زيادة الانفاق الحكومي.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.85 في المئة إلى 5052.9 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.88 في المئة بسبب ارتفاع هذه الاسهم.

وعزا مجدي صبري المحلل المالي ارتفاع السوق إلى صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية بمعدلات عالية لاسيما أن النفط الكويتي ارتفع بشكل جيد مقارنة بما كان عليه قبل ذلك.

وأضاف صبري أن هناك متداولين يقبلون على البورصة بفعل حالة التفاؤل ورغبة في تحقيق الربح السريع في ظل تحسن أرياح الشركات والبنوك.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 2.9 في المئة وبيت التمويل الكويتي 4.2 في المئة وأجيليتي 2.4 في المئة وبنك برقان 4.6 في المئة.

وهبط سهم فيفا 5.05 في المئة إلى 940 فلسا.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 