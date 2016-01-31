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بيت التمويل الكويتي يدرس إصدار صكوك لتعزيز رأس المال

Sun Jan 31, 2016 10:35am GMT
 
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الكويت 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مازن الناهض الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الأحد إن البنك يدرس حاليا لإصدار صكوك إسلامية لتعزيز احتياطيات رأس المال.

وقال الناهض لقناة العربية إن الأمر لا يزال يتطلب الموافقات اللازمة.

ويمكن للبنك الذي يعمل وفق الشريعة الاسلامية أن يستخدم هذه الأموال في تدعيم قاعدته الرأسمالية سواء على المستوى الأول أو الثاني.

وقال الناهض إنه إلى جانب هذه الخطط لإصدار صكوك فإن بيت التمويل يخطط حاليا لإصدار صكوك لتعزيز رأس المال من المستوى في الوحدة التركية التابعة له. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 