بيت التمويل الكويتي يدرس إصدار صكوك لتعزيز رأس المال

الكويت 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مازن الناهض الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الأحد إن البنك يدرس حاليا لإصدار صكوك إسلامية لتعزيز احتياطيات رأس المال.

وقال الناهض لقناة العربية إن الأمر لا يزال يتطلب الموافقات اللازمة.

ويمكن للبنك الذي يعمل وفق الشريعة الاسلامية أن يستخدم هذه الأموال في تدعيم قاعدته الرأسمالية سواء على المستوى الأول أو الثاني.