تراجع أسهم الخليج في التعاملات المبكرة بفعل خسائر النفط

0704 جمت - هبطت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن عاود النفط اتجاهه النزولي نتيجة مخاوف بشأن تخمة الإمدادات وبيانات الصناعة التحويلية الصينية التي تشير إلى انكماش في يناير كانون الثاني.

ونزل مؤشر دبي 0.6 في المئة بعد نصف ساعة من بداية التداول وخسر سهم إعمار العقارية 1.7 في المئة في حين ارتفع سهم العربية للطيران 1.7 في المئة بعد أن أعلنت الشركة أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعا لمناقشة أرباح سنة 2015 يوم الأحد المقبل.

وخسر مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة بعد أن ارتفع 1.3 في المئة أمس الاثنين بفضل ارتفاع أسهم بنكي أبوظبي التجاري والخليج الأول بعد إعلان نتائج الربع الأخير من العام الماضي. وهبط سهم بنك أبوظبي التجاري 0.8 في المئة اليوم في حين نزل سهم بنك الخليج الأول 0.9 في المئة.

ونزل مؤشر قطر بفعل تراجع سهم فودافون قطر -الذي كان الأكثر تداولا في السوق- 1.9 في المئة إلى 10.60 ريال. وخفضت إن.بي.كيه كابيتال تقديرها للقيمةالعادلة لسهم فودافون قطر إلى سبعة ريالات من تسعة ريالات مع توصية بالبيع.

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0615 جمت -هبط عدد من الأسهم القيادية في بورصة الكويت صباح اليوم الثلاثاء ما دفع مؤشر كويت 15 للانخفاض 0.3 في المئة ليصل إلى 825.5 نقطة في حين بلغ انخفاض المؤشر الرئيسي 0.37 في المئة ليصل إلى 5088 نقطة.