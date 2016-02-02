نزول النفط يدفع المؤشر السعودي للتراجع صباحا

0805 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الثلاثاء متأثرا بخسائر معظم الأسهم القيادية بعد نزول النفط مجددا بفعل تزايد الامدادات العالمية والقلق من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

ونزل المؤشر 0.87 بالمئة إلى 5933.03 نقطة.

ومن بين 160 سهما جرى التداول عليها انخفض 122 سهما وارتفع 23 آخرين فيما استقر 15 سهما دون تغيير.

وقاد النزول سهما سابك والأهلي التجاري بخسائر 1.09 و1.7 بالمئة على الترتيب.

كما تراجعت أسهم جبل عمر وصافولا وساب والراجحي والاسمنت السعودية والمراعي بنسب تراوحت بين 0.4 و 3.1 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم بنك البلاد 5.3 بالمئة وموبايلي 0.8 بالمئة وكانت الارتفاعات الأخرى لشركات صغيرة يفضلها المضاربون.