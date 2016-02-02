مؤشرات الكويت تغلق على ارتفاع

0955 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الثلاثاء على ارتفاع حيث صعد المؤشر الرئيسي 0.5 في المئة ليصل إلى 5132.9 نقطة في حين بلغت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.62 في المئة إلى 832.7 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن جلسة اليوم اتسمت بوجود عمليات شرائية "قوية" لاسيما على الأسهم القيادية التي وصلت أسعارها لمستويات متدنية خلال الفترة الماضية.

وأضاف الدليمي "إنها رسالة جيدة للمتعاملين بأن السوق سيستمر في الاتجاه الصاعد رغم تراجع الأسواق المالية العالمية ورغم بقاء النفط في مستويات متواضعة..لكن لا نتوقع أن تكون هناك ارتفاعات كبيرة."

وأغلقت أسهم زين على ارتفاع 4.2 في المئة وأجيليتي 2.3 في المئة وكيبكو 3.8 في المئة. كما صعدت أسهم فيفا 2.2 في المئة وأمريكانا 3.2 في المئة.

وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي واحدا في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة وبنك بوبيان 1.25 في المئة.

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