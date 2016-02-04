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بورصات الخليج تصعد صباحا مع ارتفاع النفط

Thu Feb 4, 2016 7:55am GMT
 
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0700 جمت - تعافت أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس مقتفية أثر ارتفاع بورصات آسيوية مع استمرار صعود أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي.

وقفز مؤشر سوق دبي 2.1 بالمئة في الدقائق الخمس والأربعين الأولى من الجلسة مع إقبال المستثمرين المحليين على شراء أسهم أرابتك ودريك آند سكل التي ارتفعت بنسبة 2.6 بالمئة و1.8 بالمئة على الترتيب.

وانتعشت الأسهم القيادية أيضا إذ صعد سهم إعمار العقارية 4.1 بالمئة.

وفي أبوظبي زاد المؤشر العام للسوق 1.1 بالمئة مع صعود سهم بنك الخليج الأول أكبر مصرف من حيث القيمة السوقية 3.5 بالمئة. وارتفع سهم دانة غاز أكثر من أربعة بالمئة.

ويرى بعض المتعاملين ومديري الصناديق أن أسواق الأسهم الخليجية استوعبت إلى حد كبير المتاعب الاقتصادية المتوقعة هذا العام بسبب سياسات التقشف التي تتبناها الحكومات ومن ثم قد يواصل المستثمرون بحذر شراء الأسهم ذات التقييمات والتوزيعات المغرية تصيدا للصفقات المربحة طالما لم يهبط سعر النفط بشكل حاد.

وارتفع مؤشر بورصة الدوحة 1.1 بالمئة في الدقائق العشرين الأولى من الجلسة مع صعود سهمي صناعات قطر وإزدان القابضة بنسبة 1.9 بالمئة و3.1 بالمئة.

لكن سهم الخليج الدولية للخدمات هبط بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة بالمئة للجلسة الثانية على التوالي. وكانت الشركة التي تعمل في مجال الحفر والتنقيب عن النفط أعلنت أمس الأربعاء تحولها لتكبد خسارة صافية قدرها 20.9 مليون ريال (5.6 مليون دولار) في الربع الأخير في حين توقعت كيو.إن.بي للخدمات المالية ربحا قدره 278.9 مليون ريال.

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