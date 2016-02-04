أسهم السعودية ومصر تنهي الأسبوع مرتفعة

1244 جمت - أنهت أسهم السعودية ومصر تعاملات الاسبوع على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في السوقين في ظل استمرار صعود النفط وسط ترقب لاجتماع محتمل لكبار منتجي الخام لبحث سبل خفض الإنتاج وهو ما عزز من شهية المخاطر لدى المتعاملين.

وصعد المؤشر السعودي 0.8 بالمئة إلى 5973.1 نقطة وسط تداولات قيمتها 6.4 مليار ريال.

وقالت الرياض المالية في تقرير إنه ما لم يستقر المؤشر عند 6000 - 6100 نقطة فإنه سيكون عرضة للتقلبات.

وقاد ارتفاعات السوق سهما الراجحي وصافولا بمكاسب 2.02 بالمئة و4.8 بالمئة على الترتيب.

كما قفز سهم جرير 3.5 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها ستوزع 1.95 ريال أرباحا نقدية عن الربع الأخير من 2015 وهو ما يزيد عن 1.85 ريال وزعتها عن الربع المقابل من 2014.

وزادت أسهم الأسمنت السعودية والأهلي التجاري والمراعي والاتصالات السعودية وسامبا بنسب تراوحت بين 0.7 و3.4 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم سابك 0.7 بالمئة والإنماء 1.5 بالمئة وجبل عمر والطيار 0.9 بالمئة.

وفي القاهرة قفز المؤشر الرئيسي للبورصة 2.2 بالمئة ليغلق عند 6202.2 نقطة وسط تفاؤل بين المتعاملين مع اقتراب الإعلان عن النتائج المالية للشركات عن الربع الأخير من 2015 والعام بأكمله.