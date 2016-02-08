بيت التمويل الكويتي التركي ينشيء شركة لإدارة المحافظ

الكويت 8 فبراير شباط (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الاثنين إن وحدته التابعة بيت التمويل الكويتي التركي "بيتك-تركيا" أنشأ أول شركة لإدارة المحافظ في البنوك الإسلامية العروفة بالبنوك المشاركة في تركيا.

ويمتلك بيت التمويل الكويتي نسبة 62 بالمئة في "بيتك-تركيا" الذي يأتي في المرتبة الأولى بين البنوك المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية العاملة في تركيا حيث تنمو أعماله بمعدل 20 إلى 25 في المئة سنويا ويمتلك فروعا يصل عددها إلى 327 فرعا موزعة على مناطق تركيا المختلفة.

وقال بيان لبورصة الكويت إن الشركة الجديدة التي أطلق عليها كي تي بورتفوي لإدارة المحافظ الاستثمارية "توفر إدارة محافظ خاصة وخدمات استشارات استثمارية بالإضافة إلى التعامل بالمنتجات الاستثمارية المجمعة."

أضاف البيان أن الشركة تقدمت إلى إدارة أسواق المال بتركيا بطلب للموافقة على تأسيس خمسة صناديق استثمارية "تحت مظلة صندوق مشاركة وصندوق حر أسسهما بيتك-تركيا" وفق الشريعة الإسلامية.

وذكر البيان أنه "تم توقيع أول صفقة في هذا المجال مع مؤسسة كاتيليم اميكليلك لتقوم من خلالها شركة كي تي بورتفوي بإدارة صناديق هذه المؤسسة بدءا من يناير 2016."