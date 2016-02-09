بيتك تركيا يصدر صكوكا بقيمة 350 مليون دولار لتعزيز رأسماله

الكويت 9 فبراير شباط (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الثلاثاء إن وحدته في تركيا بيت التمويل الكويتي التركي (بيتك-تركيا) أصدر صكوكا قيمتها 350 مليون دولار "لتعزيز وضعه الرأسمالي".

ويمتلك بيت التمويل الكويتي نسبة 62 بالمئة في بيتك-تركيا الذي يأتي في المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية العاملة في تركيا حيث تنمو أعماله بما بين 20 و25 بالمئة سنويا ويملك 327 فرعا موزعة على مناطق تركيا المختلفة.