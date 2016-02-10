مؤشرات بورصة الكويت تهبط صباحا

0635 جمت - هبطت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الأربعاء في ظل هبوط أسعار النفط وانخفاض الأسواق العالمية.

وانخفض المؤشر الرئيسي 0.2 في المئة إلى 5153.7 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.25 في المئة إلى 837.9 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن هبوط الاسواق العالمية وانخفاض النفط "يشكل ضغطا" على بورصة الكويت في ظل غياب المحفزات المحلية.

وقال إن هناك مخاوف حقيقية لدى الكويتيين من تقليص الدعم للسلع الرئيسية وبالتالي انكماش النشاط الاقتصادي.

وارتفع سهم أمريكانا في مستهل التداولات 3.5 في المئة وزين 1.4 في المئة والمركز وانجازات خمسة في المئة.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.4 في المئة وبنك وربة 1.1 في المئة. كما تراجعت أسهم أجيليتي 2.3 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.75 في المئة.